Небензя: Запад использует СБ ООН для давления на неугодные государства

Западные страны активно используют площадку Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) для оказания давления на неугодные им государства. Об этом ТАСС заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Западные страны в принципе активно пытаются пользоваться площадкой Совета Безопасности для оказания давления на неугодные им государства и вмешательства в их внутренние дела», — сказал Небензя.
По его словам, ситуация вокруг Ирана является одним из самых ярких таких примеров. Небензя рассказал, что американцы и союзники США сосредоточились на обвинениях Ирана относительно их внутриполитической ситуации. И западные страны проигнорировали открытые угрозы применения военной силы против иранцев.
Ранее KP.RU писал, что США понимают, что обсуждать мировые проблемы без России попросту невозможно. По словам Небензи, подтверждение этому факту — приглашение РФ присоединиться к работе Совета мира.