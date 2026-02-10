Небензя: Запад использует СБ ООН для давления на неугодные государства

По его словам, ситуация вокруг Ирана является одним из самых ярких таких примеров. Небензя рассказал, что американцы и союзники США сосредоточились на обвинениях Ирана относительно их внутриполитической ситуации. И западные страны проигнорировали открытые угрозы применения военной силы против иранцев.