Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» поразил крупный опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» поразил опорный пункт ВСУ под Красноармейском. Видео © Telegram / Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты нанесли по объекту противника в лесополосе мощный удар. После получения боевой задачи расчёт вместе с группой огневой поддержки занял позицию и произвёл залп 220-мм снарядами по обозначенным целям.
Благодаря применению автоматизированной системы управления огнём цель была поражена практически без дополнительных корректировок. После выполнения огневого удара основная часть расчёта вернулась на тыловую позицию для перезарядки установки и заступила на боевое дежурство.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о серьёзном ухудшении ситуации для украинских военных в зоне СВО. По его оценке, уровень опасности для солдат на передовой значительно вырос по сравнению с началом конфликта. Именно технологический прогресс в сфере дронов, по словам главкома, привёл к формированию так называемой зоны повышенного риска вдоль всей линии соприкосновения. Речь идёт о «зоне смерти» протяжённостью около 1200 километров и глубиной до 20 километров.
