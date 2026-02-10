Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» поразил крупный опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о серьёзном ухудшении ситуации для украинских военных в зоне СВО. По его оценке, уровень опасности для солдат на передовой значительно вырос по сравнению с началом конфликта. Именно технологический прогресс в сфере дронов, по словам главкома, привёл к формированию так называемой зоны повышенного риска вдоль всей линии соприкосновения. Речь идёт о «зоне смерти» протяжённостью около 1200 километров и глубиной до 20 километров.