Царев: бойцы РФ пробиваются к металлургическому заводу в Константиновке

В Константиновке российские подразделения атакуют позиции украинских боевиков, пробиваясь к металлургическому заводу, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«В самой Константиновке наши войска ведут бои в районе ж/д вокзала и пробиваются к металлургическому заводу», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о занятии российскими военными новых позиций в лесополосах в районе ранее освобожденного села Степановка и ведении подразделениями РФ боев в окрестностях Ильиновки.
Ранее в ВСУ заявили об ухудшении ситуации на константиновском направлении и давлении российских войск сразу на ряде участков. Согласно сведениям зарубежных экспертов, на территории Константиновки у ВСУ практически не осталось эшелонированной обороны.
Также сообщалось, что около трех тысяч находящихся в городе украинских боевиков были отрезаны от основных сил в результате подрыва дамбы Молочарского водохранилища. По мнению западных аналитиков, военнослужащие противника в Константиновке оказались в почти безвыходной ситуации.