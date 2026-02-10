Ричмонд
Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника

Владимир Путин обратился с поздравлениями к сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел в честь их профессионального праздника.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел в честь их профессионального праздника — Дня дипломатического работника.

Глава государства подчеркнул, что в условиях растущей глобальной нестабильности особенно важна активная и объединяющая роль российской дипломатии.

«Российские дипломаты во все времена с честью служили Отечеству, проявляя подлинный патриотизм. Помимо этого, высокую значимость сохраняют усилия МИД по обеспечению прав соотечественников за рубежом», — сказал глава государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что песня Александры Пахмутовой «Песня о тревожной молодости», написанная на стихи Льва Ошанина, лучше всего отражает суть работы МИД РФ.

Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
