Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел в честь их профессионального праздника — Дня дипломатического работника.
Глава государства подчеркнул, что в условиях растущей глобальной нестабильности особенно важна активная и объединяющая роль российской дипломатии.
«Российские дипломаты во все времена с честью служили Отечеству, проявляя подлинный патриотизм. Помимо этого, высокую значимость сохраняют усилия МИД по обеспечению прав соотечественников за рубежом», — сказал глава государства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что песня Александры Пахмутовой «Песня о тревожной молодости», написанная на стихи Льва Ошанина, лучше всего отражает суть работы МИД РФ.