Путин указал на важную роль российской дипломатии в условиях нарастающей турбулентности

Глава государства акцентировал внимание на том, что в условиях глобальной нестабильности и возникновения опасных очагов напряженности в различных регионах планеты, именно созидательные и объединяющие усилия российских дипломатов становятся критически важными. Согласно позиции президента, текущая международная обстановка требует от министерства не просто активности, но и способности выступать в роли консолидирующей силы, способной эффективно противодействовать современным вызовам.