Путин указал на важную роль российской дипломатии в условиях нарастающей турбулентности

Глава государства акцентировал внимание на том, что в условиях глобальной нестабильности и возникновения опасных очагов напряженности в различных регионах планеты, именно созидательные и объединяющие усилия российских дипломатов становятся критически важными. Согласно позиции президента, текущая международная обстановка требует от министерства не просто активности, но и способности выступать в роли консолидирующей силы, способной эффективно противодействовать современным вызовам.
В послании, опубликованном на официальном ресурсе Кремля, также подчеркивается, что конструктивный подход российской стороны остается востребованным инструментом для стабилизации ситуации в мире, охваченном нарастающей турбулентностью.
«Необходимо последовательно и с максимальной отдачей задействовать все возможности и внешнеполитические инструменты для надёжного обеспечения национальной безопасности России», — добавил глава государства.
10 февраля отмечается День дипломатического работника в России. Этот профессиональный праздник учреждён Указом Президента Российской Федерации № 1218 от 31 октября 2002 года. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1702 году Петр I издал указ о создании Посольского приказа, предшественника современного Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в День дипломатического работника подчеркнул роль сотрудников внешнеполитического ведомства и подведомственных учреждений, которые принимают участие в специальной военной операции. В видеообращении, опубликованном на сайте МИД РФ, министр заявил, что в ведомстве гордятся свершениями выдающихся предшественников.
