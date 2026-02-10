Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин указал на важную роль российской дипломатии в условиях нарастающей турбулентности

В своём поздравительном адресе, приуроченном ко Дню дипломатического работника, президент России Владимир Путин подчеркнул особую значимость внешнеполитического ведомства в современных реалиях. Обращаясь к сотрудникам и ветеранам МИД РФ, глава государства отметил, что сегодня мировая арена переживает период серьёзных потрясений.

Источник: Life.ru

Глава государства акцентировал внимание на том, что в условиях глобальной нестабильности и возникновения опасных очагов напряженности в различных регионах планеты, именно созидательные и объединяющие усилия российских дипломатов становятся критически важными. Согласно позиции президента, текущая международная обстановка требует от министерства не просто активности, но и способности выступать в роли консолидирующей силы, способной эффективно противодействовать современным вызовам.

В послании, опубликованном на официальном ресурсе Кремля, также подчеркивается, что конструктивный подход российской стороны остается востребованным инструментом для стабилизации ситуации в мире, охваченном нарастающей турбулентностью.

«Необходимо последовательно и с максимальной отдачей задействовать все возможности и внешнеполитические инструменты для надёжного обеспечения национальной безопасности России», — добавил глава государства.

10 февраля отмечается День дипломатического работника в России. Этот профессиональный праздник учреждён Указом Президента Российской Федерации № 1218 от 31 октября 2002 года. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1702 году Петр I издал указ о создании Посольского приказа, предшественника современного Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в День дипломатического работника подчеркнул роль сотрудников внешнеполитического ведомства и подведомственных учреждений, которые принимают участие в специальной военной операции. В видеообращении, опубликованном на сайте МИД РФ, министр заявил, что в ведомстве гордятся свершениями выдающихся предшественников.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше