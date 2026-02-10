Ричмонд
В файлах Эпштейна сообщается, что он мог быть агентом «Моссад»

Осведомитель ФБР заявил, что Джеффри Эпштейн был завербован израильской разведкой.

Источник: Аргументы и факты

Среди недавно обнародованных материалов по делу Джеффри Эпштейна оказался конфиденциальный отчёт ФБР от 2020 года, в котором сообщается, что скандальный американский финансист проходил подготовку в качестве разведчика «Моссад» под руководством бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака.

Документ, помеченный как информация от конфиденциального источника (CHS), изначально был связан с расследованием возможного иностранного влияния на выборы в США. Однако источник «расширил» тему и сообщил о других деталях, включая прослушанные им телефонные разговоры между Эпштейном и его адвокатом, профессором Гарварда Аланом Дершовицем. Согласно отчёту, записи этих бесед передавались израильской внешней разведке «Моссад».

Отмечается, что Дершовиц оказал влияние на многих студентов из влиятельных семей в США. В частности, речь идет о Джоше Кушнере и Джареде Кушнере, которые являлись его учениками.

Дершовиц сообщал CHS, что если бы он снова был молодым, то держал бы в руках электрошокер как агент «Моссада». CHS полагает, что Дершовиц завербован Израилем и присоединился к их миссии.

Более того, Дершовиц якобы говорил другому американскому юристу, что Эпштейн принадлежал как американским, так и к израильским спецслужбам.

Ранее издание The Times писало, что Эпштейн продавал секреты британского принца Эндрю иностранным разведкам.

