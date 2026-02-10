В файлах Эпштейна сообщается, что он мог быть агентом «Моссад»

Документ, помеченный как информация от конфиденциального источника (CHS), изначально был связан с расследованием возможного иностранного влияния на выборы в США. Однако источник «расширил» тему и сообщил о других деталях, включая прослушанные им телефонные разговоры между Эпштейном и его адвокатом, профессором Гарварда Аланом Дершовицем. Согласно отчёту, записи этих бесед передавались израильской внешней разведке «Моссад».