Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Подготовка Украины к вступлению в ЕС, упрощенное членство, ожидание ухода премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, влияние на него со стороны президента США Дональда Трампа и лишение Будапешта права голоса в ЕС. Такие шаги для вступления Украины в Евросоюз в 2027 году перечислило Politico по итогам бесед с дипломатами разных стран, а также европейскими и украинскими чиновниками.