Крах «Шквала»: Дефицит снабжения и болезни вывели из строя батальон ВСУ из бывших зэков

Согласно имеющимся данным, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в рядах 43-й отдельной механизированной бригады, куда входили бойцы Шквала. Личный состав, мобилизованный в конце прошлого лета и переброшенный с харьковских полигонов, столкнулся с отсутствием элементарного обеспечения. Выяснилось, что значительная часть потерь вызвана вспышкой туберкулеза и тяжёлыми обморожениями. Те, кто сохранил физическую способность передвигаться, зачастую выбирали путь дезертирства, пытаясь оставить позиции.