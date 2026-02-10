Ричмонд
Крах «Шквала»: Дефицит снабжения и болезни вывели из строя батальон ВСУ из бывших зэков

Спецподразделение Шквал, укомплектованное бывшими заключенными, фактически прекратило своё участие в обороне Купянска. Как стало известно SHOT, подразделение полностью утратило боевой потенциал. Основными факторами развала структуры стали не только боевые столкновения, но и критическое состояние здоровья личного состава, массовые случаи дезертирства и суровые погодные условия.

Источник: Life.ru

Согласно имеющимся данным, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в рядах 43-й отдельной механизированной бригады, куда входили бойцы Шквала. Личный состав, мобилизованный в конце прошлого лета и переброшенный с харьковских полигонов, столкнулся с отсутствием элементарного обеспечения. Выяснилось, что значительная часть потерь вызвана вспышкой туберкулеза и тяжёлыми обморожениями. Те, кто сохранил физическую способность передвигаться, зачастую выбирали путь дезертирства, пытаясь оставить позиции.

Информационные ресурсы сообщают о катастрофическом провале в логистике: командование фактически бросило бойцов ВСУ на произвол судьбы. Единственным источником пропитания для заблокированных групп была еженедельная доставка провизии с помощью тяжёлых октокоптеров Баба-яга, которые сбрасывали грузы раз в семь дней.

На текущий момент остатки одного из подразделений Шквала выводятся с Купянского направления. По официальным оценкам российских военнослужащих, общие потери данного формирования уже превысили 60 человек, что вынудило украинское руководство отправить выживших на доукомплектование и попытку восстановления боеспособности.

Между тем ВС РФ усиливают давление на украинские подразделения в Харьковской области, сжимая кольцо окружения в районе сёл Новая Кругляковка и Богуславка, которые находятся недалеко от Купянска. В результате продвижения российские войска закрепились на новых рубежах общей площадью порядка 10 квадратных километров.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.