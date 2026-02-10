Согласно имеющимся данным, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в рядах 43-й отдельной механизированной бригады, куда входили бойцы Шквала. Личный состав, мобилизованный в конце прошлого лета и переброшенный с харьковских полигонов, столкнулся с отсутствием элементарного обеспечения. Выяснилось, что значительная часть потерь вызвана вспышкой туберкулеза и тяжёлыми обморожениями. Те, кто сохранил физическую способность передвигаться, зачастую выбирали путь дезертирства, пытаясь оставить позиции.
Информационные ресурсы сообщают о катастрофическом провале в логистике: командование фактически бросило бойцов ВСУ на произвол судьбы. Единственным источником пропитания для заблокированных групп была еженедельная доставка провизии с помощью тяжёлых октокоптеров Баба-яга, которые сбрасывали грузы раз в семь дней.
На текущий момент остатки одного из подразделений Шквала выводятся с Купянского направления. По официальным оценкам российских военнослужащих, общие потери данного формирования уже превысили 60 человек, что вынудило украинское руководство отправить выживших на доукомплектование и попытку восстановления боеспособности.
Между тем ВС РФ усиливают давление на украинские подразделения в Харьковской области, сжимая кольцо окружения в районе сёл Новая Кругляковка и Богуславка, которые находятся недалеко от Купянска. В результате продвижения российские войска закрепились на новых рубежах общей площадью порядка 10 квадратных километров.
