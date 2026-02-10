Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено с целью повлиять на переговорный процесс по Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Его слова прозвучали в эфире «Соловьев Live».
Дипломат подчеркнул, что иных причин для совершения подобного преступления, по его мнению, попросту нет. Более того, произошедшее является подготовленным актом, который был направлен на попытку сорвать диалог и повлиять на настроения вокруг переговоров.
«В данный момент необходимости кроме попыток сорвать переговоры или повлиять на настроения в покушении на генерала Алексеева не было. Это абсолютно спланированный акт, причем я уверен, что о нем знали те европейские партнеры и спонсоры, которые направляют и (Владимира — прим.ред.) Зеленского, и его боевиков», — сказал Родион Мирошник.
Немногим ранее Родион Мирошник объяснил, почему ВС РФ участили удары по Киеву. По его словам, украинские власти стянули в столицу военные производства, склады и координационные центры, которые используются в военных целях. Он отметил, что именно по таким объектам наносятся удары, поскольку они рассматриваются как законные военные цели.