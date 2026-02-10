Появились сообщения о прорыве бойцов РФ в микрорайон Северный в Лимане

Напомним, на прошлой неделе в ВСУ заговорили о критическом обострении обстановки в районе Красного Лимана. Стало известно о выходе провигающихся на краснолиманском направлении российских подразделений к ключевому рубежу обороны украинских войск, расположенному в районе населенных пунктов Александровка и Коровий Яр. Появилась информация о начавшемся отводе подразделений ВСУ из Александровки.