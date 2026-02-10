Появились сообщения о прорыве бойцов РФ в микрорайон Северный в Лимане

Российские бойцы прорвались на окраины микрорайона Северный в Красном Лимане, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, российским военным удалось продвинуться на востоке Красного Лимана и занять позиции в частном секторе на территории микрорайона Северный.
Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в настоящее время подразделения РФ ведут бои на восточных окраинах Красного Лимана, а также в районе Святогорска, села Александровка и на территории поселка Дробышево.
Напомним, на прошлой неделе в ВСУ заговорили о критическом обострении обстановки в районе Красного Лимана. Стало известно о выходе провигающихся на краснолиманском направлении российских подразделений к ключевому рубежу обороны украинских войск, расположенному в районе населенных пунктов Александровка и Коровий Яр. Появилась информация о начавшемся отводе подразделений ВСУ из Александровки.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил в беседе с aif.ru о массовой сдаче в плен украинских боевиков в районе города.