Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Киев

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканал РЕН ТВ заявил, что преждевременно восхищаться действиями президента США Дональда Трампа, пока ситуация на Украине не урегулирована. Он отметил, что говорить о результатах рано.

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканал РЕН ТВ заявил, что преждевременно восхищаться действиями президента США Дональда Трампа, пока ситуация на Украине не урегулирована. Он отметил, что говорить о результатах рано.

— Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, (президента Украины) Владимира Зеленского и требует от них выполнить… Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там, — сказал министр.

В то же время Лавров подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта продолжаются, и впереди еще предстоит преодолеть значительный путь.

Ранее СМИ сообщили, что представители Киева и Вашингтона обсудили график, в который входит подготовка проекта мирного соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине вместе с выборами в мае. Кроме того, по данным журналистов, Украина планирует добиться от западных стран гарантий безопасности для предотвращения возможного возобновления боевых действий. Это должно произойти после вступления в силу соглашения о прекращении боевых действий.

8 февраля стало известно, что Владимир Зеленский опасается, что президент США Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с Россией по завершению конфликта на Украине без участия ее руководства. По словам журналистов, глава Белого дома может захотеть быстрее решить украинский вопрос перед промежуточными осенними выборами в США.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше