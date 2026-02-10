Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Киев

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканал РЕН ТВ заявил, что преждевременно восхищаться действиями президента США Дональда Трампа, пока ситуация на Украине не урегулирована. Он отметил, что говорить о результатах рано.
— Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, (президента Украины) Владимира Зеленского и требует от них выполнить… Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там, — сказал министр.
В то же время Лавров подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта продолжаются, и впереди еще предстоит преодолеть значительный путь.
Ранее СМИ сообщили, что представители Киева и Вашингтона обсудили график, в который входит подготовка проекта мирного соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине вместе с выборами в мае. Кроме того, по данным журналистов, Украина планирует добиться от западных стран гарантий безопасности для предотвращения возможного возобновления боевых действий. Это должно произойти после вступления в силу соглашения о прекращении боевых действий.
8 февраля стало известно, что Владимир Зеленский опасается, что президент США Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с Россией по завершению конфликта на Украине без участия ее руководства. По словам журналистов, глава Белого дома может захотеть быстрее решить украинский вопрос перед промежуточными осенними выборами в США.