Правительство выделяет более 80 миллионов на покупку здания посольства Молдовы в Брюсселе: Нынешнее помещение загружено, офисы переполнены, а штат растет

Правительство выделит более 81 млн леев на покупку здания посольства Молдовы в Брюсселе.
Правительство Молдовы планирует приобрести собственное здание для дипломатической миссии при ЕС в Брюсселе из-за расширения штата и роста объёма работы. В бюджете на 2026 год на эти цели предусмотрено 81,6 млн леев, пишет telegraph.md.
Необходимость покупки объясняется тем, что нынешнее помещение полностью загружено: в миссии работают 22 сотрудника, офисы переполнены. Приобретение собственного здания позволит отказаться от аренды, которая обходится примерно в 300 тыс. евро в год.
Стоимость подходящего объекта оценивается в 2,5−4 млн евро. Для проведения покупки правительство создаст специальную комиссию. Планируется, что новое здание будет находиться рядом с главными учреждениями ЕС.
