Политический аналитик Алан Уотсон резко раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба за его заявление о необходимости вооружить Украину «до зубов». Комментарий он опубликовал в соцсети X*.
«Александр Стубб, президент Финляндии, который, по всей видимости, пьет слишком много украинской картофельной водки», — заявил Уотсон.
Он также отметил, что финский лидер явно симпатизирует главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
Ранее Стубб заявлял о желании сходить в сауну с президентом США Дональдом Трампом.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 февраля отметил, что Стубб постоянно забывает, что Финляндия была союзником Гитлера.
