Макрон заявил о чрезвычайном положении Европы

Европейский союз должен инвестировать в свою экономику и быстрее устранять барьеры на пути роста, в противном случае его «сметут» американские технологии и импорт из Китая, считает Макрон.
Европа оказалась в «чрезвычайном положении» как в контексте геополитики, так и в плане геоэкономики. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist.
