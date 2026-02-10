Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон заявил о чрезвычайном положении Европы

Европа оказалась в «чрезвычайном положении» как в контексте геополитики, так и в плане геоэкономики. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist.

Все новости РБК
Источник: РБК

Европейский союз должен инвестировать в свою экономику и быстрее устранять барьеры на пути роста, в противном случае его «сметут» американские технологии и импорт из Китая, считает Макрон.

С таким заявлением президент Франции выступил в преддверии встречи ЕС 12 февраля, на которой будут обсуждаться вопросы повышения конкурентоспособности Евросоюза.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше