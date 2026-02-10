Ричмонд
Лавров сообщил о «невиданных масштабах» злоупотребления США долларом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, как Соединённые Штаты используют свою национальную валюту для манипуляций мирового масштаба. В интервью для телеканала НТВ дипломат акцентировал внимание на том, что американская сторона действует максимально открыто и даже не пытается скрывать факт злоупотребления привилегированным положением доллара.

Источник: Life.ru

По словам Лаврова, внешнеполитический курс России, заданный президентом Владимиром Путиным, продиктован прежде всего защитой национального суверенитета. Он пояснил, что Москва принципиально отвергает саму идею ведения экономических или валютных противостояний. Тем не менее, министр констатировал, что нынешние масштабы использования доллара в качестве финансового оружия достигли критической отметки, а в Вашингтоне подобную практику считают вполне приемлемой и не заслуживающей даже малейшего стеснения.

«Мы не приемлем методы торговых, экономических, валютных войн, потому что злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах. Главное — американцы этого не стесняются», — заявил дипломат.

Тем временем объём российских золотых резервов по итогам января впервые превысил 400 млрд долларов. Этот вывод следует из анализа данных Банка Росси. По подсчётам экспертов, вложения в золото в январе выросли на 23,3% и достигли 402,7 млрд долларов — максимума в современной истории.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

