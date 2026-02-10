Лавров сообщил о «невиданных масштабах» злоупотребления США долларом

По словам Лаврова, внешнеполитический курс России, заданный президентом Владимиром Путиным, продиктован прежде всего защитой национального суверенитета. Он пояснил, что Москва принципиально отвергает саму идею ведения экономических или валютных противостояний. Тем не менее, министр констатировал, что нынешние масштабы использования доллара в качестве финансового оружия достигли критической отметки, а в Вашингтоне подобную практику считают вполне приемлемой и не заслуживающей даже малейшего стеснения.