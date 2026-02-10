Miami Herald: Трамп сообщал в полицию о преступлениях Эпштейна 20 лет назад

Президент США Дональд Трамп еще в 2006 году сообщал в полицию о преступлениях американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет издание Miami Herald со ссылкой на материалы дела Минюста США.
В отчете Федерального бюро расследований (ФБР) сказано, что в июле 2006 года, когда Эпштейна обвинили в растлении несовершеннолетних, Трамп позвонил начальнику полиции Палм-Бич Майклу Рейтеру и сказал: «Слава богу, что вы его остановили, все знали, что он этим занимается». Сообщницу финансиста Гислейн Максвелл он назвал злом и призвал «сосредоточиться на ней».
Трамп сообщил Рейтеру, что «он однажды оказался рядом с Эпштейном в присутствии несовершеннолетних. Как говорится в статье, Трамп “убрался оттуда ко всем чертям”. Политик также рассказал начальнику полиции Палм-Бич, что выгнал Эпштейна из своего клуба в Мар-а-Лаго.
Ранее стало известно, что американские конгрессмены обнаружили в деле Эпштейна данные о девятилетней жертве и имена влиятельных соучастников.