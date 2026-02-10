Miami Herald: Трамп сообщал в полицию о преступлениях Эпштейна 20 лет назад

В отчете Федерального бюро расследований (ФБР) сказано, что в июле 2006 года, когда Эпштейна обвинили в растлении несовершеннолетних, Трамп позвонил начальнику полиции Палм-Бич Майклу Рейтеру и сказал: «Слава богу, что вы его остановили, все знали, что он этим занимается». Сообщницу финансиста Гислейн Максвелл он назвал злом и призвал «сосредоточиться на ней».