Miami Herald: Трамп сообщал в полицию о преступлениях Эпштейна 20 лет назад

Трамп предупреждал полицию о делах Эпштейна еще в 2006 году.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп еще в 2006 году сообщал в полицию о преступлениях американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет издание Miami Herald со ссылкой на материалы дела Минюста США.

В отчете Федерального бюро расследований (ФБР) сказано, что в июле 2006 года, когда Эпштейна обвинили в растлении несовершеннолетних, Трамп позвонил начальнику полиции Палм-Бич Майклу Рейтеру и сказал: «Слава богу, что вы его остановили, все знали, что он этим занимается». Сообщницу финансиста Гислейн Максвелл он назвал злом и призвал «сосредоточиться на ней».

Трамп сообщил Рейтеру, что «он однажды оказался рядом с Эпштейном в присутствии несовершеннолетних. Как говорится в статье, Трамп “убрался оттуда ко всем чертям”. Политик также рассказал начальнику полиции Палм-Бич, что выгнал Эпштейна из своего клуба в Мар-а-Лаго.

Ранее стало известно, что американские конгрессмены обнаружили в деле Эпштейна данные о девятилетней жертве и имена влиятельных соучастников.

