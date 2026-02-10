Американцы не стесняются злоупотребления долларом в невиданных масштабах. Об этом НТВ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам главы ведомства, подход РФ определен президентом страны Владимиром Путиным, исходя из национальных интересов.
«Мы не приемлем методы торговых, экономических, валютных войн, потому что злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах. Главное — американцы этого не стесняются», — сказал Лавров.
Министр также заявил, что Россия продолжает работу над созданием равной и неделимой безопасности в Европе. Москва выступает за честное международное сотрудничество.
