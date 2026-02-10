Более десятка военнослужащих, участвовавших в учениях НАТО на севере Швеции, были досрочно отправлены домой из-за травм, полученных в условиях сильного холода. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
По данным издания, спустя несколько дней после начала маневров у солдат зафиксировали последствия переохлаждения — от фурункулов и волдырей до изменения цвета конечностей. Один из европейских военных был госпитализирован с риском ампутации части пальцев ног.
Как отмечает Wall Street Journal, страны — участницы альянса наращивают военное присутствие в Арктике и на Крайнем Севере, однако на практике сталкиваются с серьезными трудностями. Новоприбывшие военнослужащие оказываются не готовы к суровым климатическим условиям и вынуждены осваивать базовые навыки выживания еще до выполнения боевых задач.
Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА Новости заявлял, что Швеция совместно с НАТО в Балтийском и Североевропейском регионе отрабатывает сценарии возможного военного конфликта с Россией. По его словам, после вступления страны в альянс число национальных учений и маневров под эгидой НАТО с участием шведских военных неуклонно растет.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают население тезисами о якобы существующей российской угрозе, используя эту тему для отвлечения внимания от внутренних проблем. Он подчеркивал, что реальное положение дел хорошо известно тем, кто способен трезво оценивать ситуацию.
Читайте также: Стало известно, когда похоронят бывшую жену миллиардера Галицкого.