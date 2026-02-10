Ричмонд
Учения НАТО в Швеции закончились травмами солдат из-за экстремального холода

Более десятка военнослужащих, участвовавших в учениях НАТО на севере Швеции, были досрочно отправлены домой из-за травм, полученных в условиях сильного холода. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, спустя несколько дней после начала маневров у солдат зафиксировали последствия переохлаждения — от фурункулов и волдырей до изменения цвета конечностей. Один из европейских военных был госпитализирован с риском ампутации части пальцев ног.

Как отмечает Wall Street Journal, страны — участницы альянса наращивают военное присутствие в Арктике и на Крайнем Севере, однако на практике сталкиваются с серьезными трудностями. Новоприбывшие военнослужащие оказываются не готовы к суровым климатическим условиям и вынуждены осваивать базовые навыки выживания еще до выполнения боевых задач.

Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА Новости заявлял, что Швеция совместно с НАТО в Балтийском и Североевропейском регионе отрабатывает сценарии возможного военного конфликта с Россией. По его словам, после вступления страны в альянс число национальных учений и маневров под эгидой НАТО с участием шведских военных неуклонно растет.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают население тезисами о якобы существующей российской угрозе, используя эту тему для отвлечения внимания от внутренних проблем. Он подчеркивал, что реальное положение дел хорошо известно тем, кто способен трезво оценивать ситуацию.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
