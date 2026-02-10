Учения НАТО в Швеции закончились травмами солдат из-за экстремального холода

Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА Новости заявлял, что Швеция совместно с НАТО в Балтийском и Североевропейском регионе отрабатывает сценарии возможного военного конфликта с Россией. По его словам, после вступления страны в альянс число национальных учений и маневров под эгидой НАТО с участием шведских военных неуклонно растет.