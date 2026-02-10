Поляки захотели в армию: внезапные итоги опроса удивили Запад

Более половины жителей Польши поддерживают возвращение обязательной военной службы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24, проведенного по заказу RMF24.
Согласно исследованию, за восстановление призыва высказались 52% респондентов. При этом 31% подчеркнули, что поддерживают эту идею решительно. Наибольшая поддержка наблюдается среди мужчин — 57%, а также среди людей в возрасте 50−59 лет, где показатель достигает 61%.
В то же время наиболее заметное сопротивление зафиксировано в возрастной группе 25−29 лет. Там против выступили 43% участников опроса. Среди людей с высшим образованием доля противников составляет 39%. Опрос проводился со 2 по 4 февраля 2026 года. Изучались мнения 1001 совершеннолетнего жителя Польши.
Ранее сообщалось, что Польша планирует создать новый резерв армии численностью до 500 тысяч человек. Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что резерв будет добровольным и предназначен для быстрой мобилизации. В то же время, участники программы смогут регулярно проходить обучение и получать оплату за участие в сборах.