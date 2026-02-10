Поляки захотели в армию: внезапные итоги опроса удивили Запад

Ранее сообщалось, что Польша планирует создать новый резерв армии численностью до 500 тысяч человек. Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что резерв будет добровольным и предназначен для быстрой мобилизации. В то же время, участники программы смогут регулярно проходить обучение и получать оплату за участие в сборах.