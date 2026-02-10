Депутат Госдумы увидела в контроле за соцсетями школьников нарушение закона

Депутат напомнила, что федеральный закон «О персональных данных» допускает обработку информации, позволяющей идентифицировать человека, только при наличии конкретного, информированного и однозначного согласия. Но публичное распространение персональных данных, в том числе ссылок на страницу в социальной сети, требует отдельного разрешения. Поскольку речь идет о несовершеннолетних, такое согласие могут давать исключительно родители или законные представители, и считать его полученным автоматически нельзя.