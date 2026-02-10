Депутат Госдумы увидела в контроле за соцсетями школьников нарушение закона

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что как минимум три школы Татарстана подключились к пилотному проекту по выявлению так называемого деструктивного контента. Как пишет TagilCity.ru, родителей просят передавать администрации учебных заведений ссылки на аккаунты подростков в социальных сетях. Инициативу связывают с ростом случаев вооруженной агрессии среди школьников, пишет «Ридус».
Депутат напомнила, что федеральный закон «О персональных данных» допускает обработку информации, позволяющей идентифицировать человека, только при наличии конкретного, информированного и однозначного согласия. Но публичное распространение персональных данных, в том числе ссылок на страницу в социальной сети, требует отдельного разрешения. Поскольку речь идет о несовершеннолетних, такое согласие могут давать исключительно родители или законные представители, и считать его полученным автоматически нельзя.
Скрозникова также отметила, что, несмотря на уже существующий сбор данных об учениках для внутреннего учета, инициатива по массовому мониторингу социальных сетей выходит за рамки локальных решений и требует обсуждения на федеральном уровне. По ее мнению, подобные меры напрямую затрагивают гарантированное Конституцией РФ право на защиту персональных данных и частной жизни.
Кроме того, депутат заявила, что профилактика радикального поведения и потенциальных угроз не должна сводиться к тотальному контролю личных страниц детей и подростков. Эффективный подход, по ее словам, должен быть комплексным и включать психологическую помощь, работу с семьями и развитие образовательных программ.