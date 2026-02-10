Макрон предупредил Европу о новом давлении США и угрозах Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европейскому союзу не стоит доверять действиям США, поскольку давление со стороны Вашингтона будет продолжаться. Об этом он заявил в интервью нескольким зарубежным СМИ.
По словам французского лидера, американская политика в отношении ЕС строится на чередовании угроз и временных отступлений. Макрон отметил, что после очередной паузы в Вашингтоне создается впечатление, будто кризис исчерпан, однако, как он подчеркнул, это заблуждение. По его оценке, новые риски для Европы возникают практически ежедневно, в том числе для фармацевтической отрасли и цифровых технологий.
Макрон выступил за скоординированный ответ Евросоюза на действия президента США Дональда Трампа. Он считает необходимым защищать европейскую промышленность за счет приоритетной поддержки стратегически важных отраслей, включая экологически чистые технологии, химическую и сталелитейную промышленность, автомобилестроение и оборонный сектор. В противном случае, по его словам, европейские компании рискуют оказаться на вторых ролях.
При этом президент Франции подчеркнул, что речь идет не о протекционизме. Он пояснил, что задача заключается в соблюдении последовательности — европейским производителям не должны навязываться более жесткие правила, чем тем, кто ввозит продукцию из стран, не входящих в ЕС.
Отдельно Макрон затронул тему общеевропейского долга. Он заявил, что текущий момент подходит для создания совместной кредитной линии и выпуска ориентированных на будущее еврооблигаций для финансирования приоритетных расходов. По его словам, эта идея будет обсуждаться на предстоящих встречах Евросоюза, посвященных вопросам конкурентоспособности и промышленной политики.
Франция продвигает инициативу общеевропейских заимствований на протяжении нескольких лет, однако ряд стран, включая Германию, традиционно выступают против, соглашаясь на такие меры лишь в исключительных ситуациях, как это было во время пандемии COVID-19.
Макрон также оценил совокупную потребность ЕС в государственных и частных инвестициях. По его подсчетам, с учетом расходов на «зеленые» и цифровые технологии, а также на оборону и безопасность, она составляет порядка 1,2 трлн евро в год.
