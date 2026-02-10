Макрон предупредил Европу о новом давлении США и угрозах Трампа

По словам французского лидера, американская политика в отношении ЕС строится на чередовании угроз и временных отступлений. Макрон отметил, что после очередной паузы в Вашингтоне создается впечатление, будто кризис исчерпан, однако, как он подчеркнул, это заблуждение. По его оценке, новые риски для Европы возникают практически ежедневно, в том числе для фармацевтической отрасли и цифровых технологий.