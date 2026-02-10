Ричмонд
МИД заявил о молчании Евросоюза на предложение России документа о ненападении

Страны Евросоюза до сих пор не отреагировали на предложение России подписать документ с гарантией о ненападении на Европу. Об этом во вторник, 10 февраля, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что данная позиция исключает участие ЕС в процессе мирного урегулирования.

Грушко добавил, что Евросоюз солидарен в вопросе необходимости предоставить гарантии безопасности Украине, но не говорит о том же условии для России. Дипломат считает, что без этого документа подписание мирного договора невозможно.

— Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются «места у стола переговоров», — заявил Александр Грушко в интервью «Известиям».

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что преждевременно восхищаться действиями президента США Дональда Трампа, пока ситуация на Украине не урегулирована.

Ранее СМИ сообщили, что представители Киева и Вашингтона обсудили график, в который входит подготовка проекта мирного соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине вместе с выборами в мае.

