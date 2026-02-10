Чем для правительства Британии обернулся скандал с файлами Эпштейна

Репутация Кира Стармера существенно пострадала после того, как стало известно, что его назначенец — посол Великобритании в США Питер Мандельсон — имел дружеские отношения с Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. В опубликованных переписках финансиста и Мандельсона последний называл Эпштейна «лучшим другом», передавал ему секретную информацию о британском правительстве за деньги и призывал не сдаваться в борьбе за досрочный выход из заключения.