Чем для правительства Британии обернулся скандал с файлами Эпштейна

Суть скандала
Репутация Кира Стармера существенно пострадала после того, как стало известно, что его назначенец — посол Великобритании в США Питер Мандельсон — имел дружеские отношения с Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. В опубликованных переписках финансиста и Мандельсона последний называл Эпштейна «лучшим другом», передавал ему секретную информацию о британском правительстве за деньги и призывал не сдаваться в борьбе за досрочный выход из заключения.
Выяснилось, что Кир Стармер лично одобрил назначение посла в США в феврале 2025 года. Причем он знал, что Мандельсон поддерживает близкие отношения с Эпштейном. Кандидатуру посла премьер-министр рассмотрел по рекомендации главы своего аппарата Моргана Максуини, пишет РБК.
Посла сняли с должности в сентябре 2025 года после того, как расследование дела Эпштейна стало широко освещаться в СМИ. За день до увольнения Мандельсона Стармер выступил с заверениями, что полностью ему доверяет, и добавил, что перед приемом на работу тот прошел проверку.
В феврале посол сам стал фигурантом расследования по делу финансиста. Британское правительство дало согласие на предоставление широкого доступа к переписке членов кабмина в период назначения Мандельсона на должность. Личные сообщения, которые могут подтвердить, что Стармер имел представление о связи посла с Эпштейном, приведут к новому витку скандала, пишет Reuters.
Как скандал ударил по британскому кабмину
Как только стало известно, что назначенец Стармера связан с Эпштейном, даже представители Лейбористской партии, лидером которой является премьер-министр, увидели риск его отставки, сообщил Bloomberg. Источники издания анонимно рассказали, что министры кабмина намерены просить его покинуть пост. В случае, если премьер будет упрямиться, члены правительства намерены пригрозить ему собственной отставкой.
Пока скандал заставил уволиться только двух чиновников: главу аппарата премьер-министра Моргана Максуини и директора по коммуникациям Даунинг-стрит Тима Аллана.
«Решение назначить Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес ущерб нашей партии, нашей стране и доверию к самой политике», — прокомментировал свой уход Максуини в эфире Sky News. Он уточнил, что именно он рекомендовал Стармеру назначить Мандельсона послом и должен нести ответ.
«Я решил уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новую команду номер 10 [Даунинг-стрит, 10]. Я желаю премьер-министру и его команде всяческих успехов», — приводит слова Аллана РБК со ссылкой на Financial Times.
Однопартийцы Стармера полагают, что ему все равно придется покинуть пост. Или же продержаться до мая в качестве «хромой утки», пока не пройдут местные выборы.
Сам Стармер заявил, что не намерен покидать свой пост, но пообещал внести корректировки в свой стиль руководства, уточняет Sky News. Издание добавило, что заместитель лидера Лейбористской партии Люси Пауэлл заверяет, что «десятки» депутатов, несмотря на скандал, поддерживают британского премьера.
Прогнозы экспертов
Научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин в беседе с «Ведомостями» выразил мнение, что Стармер способен в краткосрочной перспективе сохранить место премьера. Он напомнил, что политики в Лондоне оказываются в центре скандалов регулярно, а Стармера пока некем заменить. Эксперт уточнил, что если место главы правительства займет неизвестный политик, то оппозиция может потребовать проведения досрочных выборов.
По словам Шеина, кандидатов на замену Стармера в лейбористской партии немного. При этом даже до скандала с Эпштейном премьер-министр не пользовался популярностью у британцев.
Шеин допустил, что политик продолжит «рубить головы» в своем кабинете министров, чтобы как можно дольше сохранять власть.
Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин полагает, что отставка Стармера может произойти. Он уточнил, что уже два человека из команды британского лейбориста покинули свои посты, что свидетельствует о частичной потере позиций. Кроме того, в 2026 году в Британии пройдут муниципальные выборы, которые лейбористская партия может проиграть из-за разгоревшегося скандала.
Камкин уточнил, что если Стармер уйдет в отставку, то придется проводить внеочередные выборы, поэтому глава правительства будет стараться их исключить. Эксперт добавил, что помощь Киеву из Лондона скандал с Эпштейном не остановит, так как финансовая поддержка является консолидированной.
Глава группы британских исследований ИМЭМО РАН Елена Харитонова уверена, что премьер Великобритании сейчас столкнулся с давлением оппозиции и собственных соратников, которое заставляет его приносить в жертву союзников. Она не исключила, что среди лейбористов есть те, кто намерен «сдать» Стармера, но сейчас положение партии нестабильно и нет достойной замены главы правительства.
По оценке Харитоновой, лейбористы не намерены проводить досрочные выборы. Эксперт добавила, что скандал вокруг кабинета министров лишь отвлечет Лондон от поддержки украинских союзников, но британское руководство не будет пересматривать свою политику.