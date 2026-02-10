БелТА показало, как выглядит секретный конверт с распоряжением Лукашенко

Александр Вольфович добавил, что во время проверки военнослужащие отработают вопросы приведения воинских частей, которые входят в комплект сил немедленного реагирования, в боевую готовность в штатах мирного времени. Он отметил, что также состоится проверка загрузки запасов средств вооружения, материальных средств, совершения маршей в назначенные районы и на указанные рубежи, в том числе около государственной границы.