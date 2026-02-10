БелТА показало, как выглядит секретный конверт с распоряжением Лукашенко

БелТА показало, как выглядит секретный конверт с распоряжением президента Беларуси Александра Лукашенко.
Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что во вторник, 10 февраля, несколько воинских частей приведено в боевую готовность в Беларуси. Он отметил, что, согласно замыслу внезапной проверки Вооруженных Сил, которая была утверждена решением президента страны, и далее продолжается проверка ряда воинских частей. Также БелТА опубликовало, как выглядит секретный конверт с распоряжением Александра Лукашенко в адрес командира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
БелТА показало секретный конверт с распоряжением Лукашенко. Фото: БелТА.
Госсекретарь Совбеза заметил, что указанный этап характеризуется сохраняющейся внезапностью, а также комплексностью и широтой выполнения поставленных задач, масштабностью:
— Если раньше мы проверяли последовательно одну воинскую часть за другой, то в настоящий момент распоряжения президента вручены ряду воинских частей Западного и Северо-Западного оперативных командований, нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций.
Александр Вольфович добавил, что во время проверки военнослужащие отработают вопросы приведения воинских частей, которые входят в комплект сил немедленного реагирования, в боевую готовность в штатах мирного времени. Он отметил, что также состоится проверка загрузки запасов средств вооружения, материальных средств, совершения маршей в назначенные районы и на указанные рубежи, в том числе около государственной границы.
Во время выполнения задачи будут отработаны вопросы, касающиеся противодействия диверсионно-разведывательным группам противника. Госсекретарь Совбеза уточнил, что при прибытии в назначенные районы, на указанные рубежи будет организована система инженерных заграждений. Также отработают вопросы ведения оборонительного боя.
— После отработки тактических эпизодов в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп противника соединения и воинские части вернутся на полигоны, где с ними будут проведены контрольные занятия по огневой и физической подготовке, — подчеркнул Вольфович.
По его словам, после завершения всех мероприятий проведут их анализ. Госсекретарь Совета безопасности подчеркнул, что и далее будет продолжена работа в соответствии с замыслом президента Беларуси по плану проверки.
