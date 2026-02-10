Омское представительство в Москве обновило интерьеры для деловых встреч

Представительство Омской области при Правительстве России в Москве завершило ремонт и обновило интерьеры. После реконструкции пространство стало более функциональным и технологичным — теперь здесь можно проводить конференции, семинары и выставки, посвящённые региону.
Проект редизайна разработало архитектурное бюро «Архнуво», которое выиграло конкурс осенью 2023 года. Основной задачей было сделать помещения удобными для работы и официальных мероприятий, сохранив при этом сдержанный деловой стиль. Ремонт завершили в октябре 2025 года. Портал Om1 Омск получил как эскизы проекта, так и фото того, что реально получилось сделать.
Как рассказал заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, прежняя планировка не позволяла эффективно выполнять задачи представительства, поскольку в здании отсутствовали пространства, в которых можно было бы проводить культурные и деловые мероприятия.
«После ремонта у нас появились эти возможности, и посетители, попадая в наше Представительство, оказываются в помещениях, которые дышат современностью и передовыми технологиями, где обсуждение любых проектов становится продуктивнее и комфортнее. У нас получился один из самых технологичных интерьеров», — отметил он.
Представительство расположено в историческом кирпичном доме 1917 года на пересечении Большого Харитоньевского и Большого Козловского переулков. В здании два надземных и цокольный этаж. Здесь обустроили трансформируемый конференц-зал, который при необходимости делится на два помещения, а также пространства для выставок и семинаров.
На первом этаже разместили рабочие зоны для сотрудников — архитекторы убрали лишние перегородки и сделали больше открытых пространств. Второй этаж предназначен для деловых встреч с представителями бизнеса, культуры и органов власти. Для главы региона предусмотрены отдельные апартаменты, оформленные по стандарту гостиничного номера.
Поскольку здание является историческим, проектировщики отказались от серьёзной реконструкции. В интерьере сохранили небольшие окна и камины, а для увеличения освещённости использовали белые стены и прозрачные двери.
По словам главы отдела коммерческого дизайна архитектурного бюро Дмитрия Харченко, концепция строилась на простоте и функциональности:
«Мы стремились к осмысленности и лаконичности, к дизайну, организующему работу госслужащих. Белый здесь как лист бумаги, на котором сотрудники Представительства строят планы, ставят цели. Поэтому белого больше, чем чёрного. Между ними возникает решительность, как “да” или “нет”. Так пространство “сбрасывается” к базовым настройкам и порядку».