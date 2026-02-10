Омское представительство в Москве обновило интерьеры для деловых встреч

«После ремонта у нас появились эти возможности, и посетители, попадая в наше Представительство, оказываются в помещениях, которые дышат современностью и передовыми технологиями, где обсуждение любых проектов становится продуктивнее и комфортнее. У нас получился один из самых технологичных интерьеров», — отметил он.