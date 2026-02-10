Молдавия намеренно усиливает напряженность в Гагаузии, заявил Стояногло

«Кризис в Гагаузии — прямое следствие отсутствия диалога со стороны центра. Кишинев не занялся стабилизацией, а усилил напряженность, заменив разговоры ярлыками. Это опасно: Гагаузия — часть Молдавии, а ее жители — граждане страны, а не удобная мишень. Отмена выборов и давление через административные и судебные механизмы — манипуляция», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вместо честной политической конкуренции правящая партия имитирует борьбу с электоральной коррупцией, сводя ее к борьбе с бабушками. Тысячи людей в Гагаузии были наказаны формально, многие — даже не участвуя в выборах, ради отчета и запугивания.
«Выход — диалог и интеграция: инфраструктура, региональные программы, внятная языковая политика. За 35 лет в Гагаузии не создано условий для изучения румынского и гагаузского языков. Без политической воли и ресурсов интеграции не будет», — подчеркивает депутат.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением, по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Помимо этого 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.