Иран анонсировал продолжение переговоров с США в непрямом формате

ТЕГЕРАН, 10 февраля. /ТАСС/. Иран не планировал менять формат на последующих раундах переговоров с США по иранскому ядерному досье, консультации продолжатся в непрямом формате. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Источник: РИА "Новости"

«Пока нет планов менять формат переговоров. То есть в будущем переговоры будут продолжаться в том же виде, как и на этом этапе», — подчеркнул Багаи в ходе пресс-конференции.

Новый этап непрямых переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошел 6 февраля в столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

