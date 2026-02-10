Иран анонсировал продолжение переговоров с США в непрямом формате

«Пока нет планов менять формат переговоров. То есть в будущем переговоры будут продолжаться в том же виде, как и на этом этапе», — подчеркнул Багаи в ходе пресс-конференции.
Новый этап непрямых переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошел 6 февраля в столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
