Токаев рассказал министрам, как можно открыть путь к процветанию

«Надо действовать на опережение. Времени на раскачку нет. Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их реализовать. Рассматриваемые сегодня вопросы уже поднимались ранее. В частности, в Послании и на Национальном курултае… Мы должны быть конкурентоспособной страной. Только это откроет нам путь к процветанию. Ключевые приоритеты остаются неизменными — это повышение доходов и улучшение качества жизни населения», — сказал президент.