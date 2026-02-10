Ричмонд
Токаев рассказал министрам, как можно открыть путь к процветанию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства призвал правительство оперативно и эффективно реализовывать его поручения, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он отметил, что перед правительством стоят масштабные и важные задачи.

«Надо действовать на опережение. Времени на раскачку нет. Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их реализовать. Рассматриваемые сегодня вопросы уже поднимались ранее. В частности, в Послании и на Национальном курултае… Мы должны быть конкурентоспособной страной. Только это откроет нам путь к процветанию. Ключевые приоритеты остаются неизменными — это повышение доходов и улучшение качества жизни населения», — сказал президент.

Правительство, центральные и местные исполнительные органы, по его словам, должны всецело осознавать свою ответственность.

«Первостепенная задача правительства — это оптимизация процесса принятия смелых и обоснованных решений. Нужно трудиться во благо страны и в интересах граждан. Каждое поручение должно исполняться своевременно и качественно. И самое важное: мы должны видеть реальные, ощутимые результаты, которые приносят пользу нашей стране», — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства, обращаясь к министрам, отметил, что сейчас дело нужно делать, а не дрожать от страха.