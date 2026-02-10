Лукашенко раскрыл, что к концу 2026 года должна иметь Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса, которое проходит 10 февраля, раскрыл, что к концу 2026 года должна иметь Беларусь. Подробности пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание, что совещание носит закрытый характер по причине того, что много конфиденциальных вопросов. Он уточнил, что главный вопрос состоит в том, как именно идет создание мощностей по производству боеприпасов.
— В будущем году, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы, — заявил президент Беларуси.
