Лукашенко сказал, о чем давно предупреждал белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса во вторник, 10 февраля, сказал, о чем давно предупреждал белорусов. Подробности публикует телеграм-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко заметил: то, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, не должно ни у кого вызывать сомнений. Он пояснил, что, к сожалению, когда речь сегодня идет про самодостаточность, то прежде всего подразумевается военная сфера и безопасность в ней.
— Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал и белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность, — заявил глава Беларуси.
