Лукашенко сказал, о чем давно предупреждал белорусов

Александр Лукашенко заметил: то, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, не должно ни у кого вызывать сомнений. Он пояснил, что, к сожалению, когда речь сегодня идет про самодостаточность, то прежде всего подразумевается военная сфера и безопасность в ней.