Лукашенко сказал, о чем давно предупреждал белорусов

Лукашенко сообщил, о чем именно давно предупреждал белорусский народ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса во вторник, 10 февраля, сказал, о чем давно предупреждал белорусов. Подробности публикует телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко заметил: то, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, не должно ни у кого вызывать сомнений. Он пояснил, что, к сожалению, когда речь сегодня идет про самодостаточность, то прежде всего подразумевается военная сфера и безопасность в ней.

— Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал и белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность, — заявил глава Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на претензию от «просвещенного» Минска из-за освещения.

Тем временем Лукашенко сказал чиновникам, в какой сфере будут платить только за результат.

Также врачи сказали белорусам, сколько яиц, мяса, овощей, хлеба, молочки, кофе и сладостей можно есть в день.

