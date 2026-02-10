Кириенко заявил, что анекдот про детей генерала в прошлом для России

«Грустный советский анекдот» о том, что сын полковника не может стать генералом, так как у последнего есть свои дети, более не отражает реальность кадровой системы России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, передает корреспондент РБК.