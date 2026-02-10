Кириенко заявил, что анекдот про детей генерала в прошлом для России

«Грустный советский анекдот» о том, что сын полковника не может стать генералом, так как у последнего есть свои дети, более не отражает реальность кадровой системы России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, передает корреспондент РБК.
Переломным моментом в совершенствовании системы госуправления Кириенко назвал запуск конкурса «Лидеры России» в 2017 году.
«Тогда мы вспоминали грустный советский анекдот: может ли сын полковника стать генералом. Ответ был — нет, потому что у генерала есть свои дети. Вот от этого антипода и отталкивалась вся система», — сказал он.
Существующую сейчас в России модель он назвал принципиально иной, открытой системой: любой человек может подать заявку на конкурсные процедуры, попасть в проекты «Лидеров России», школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов", пояснил он. Изменилась и оценка эффективности управленцев, продолжил Кириенко.
«Сегодня важно не угадать, кому ты должен нравиться. Есть измеримые параметры и показатели эффективности. От национальных проектов до цифровых дашбордов правительства», — пояснил он.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года, он был организован администрацией президента и Высшей школой государственного управления РАНХиГС.
Согласно данным с сайта проекта, за время его существования заявки на участие подали более миллиона человек. Полуфиналистами стали свыше 14 тыс. человек, а победителями — 521. Более 650 участников были назначены на различные должности в государственном управлении.
До 29 декабря 2025 года принимались заявки на участие в шестом сезоне конкурса. Президент Владимир Путин говорил, что оцениваться в первую очередь будет готовность участников работать в команде. Российский лидер назвал это качество конкурентным преимуществом.