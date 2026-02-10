Ричмонд
Экс-посол Италии рассказал, как Лавров пригласил его в Крым

РИМ, 10 фев — РИА Новости. Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче рассказал РИА Новости, как на встрече в Москве в феврале 2022 года глава МИД Сергей Лавров пригласил его и тогдашнего министра Луиджи Ди Майо в Крым — это предложение итальянские дипломаты принять не могли.

Источник: РИА "Новости"

По словам Стараче, встреча состоялась 17 февраля 2022 года в здании МИД России. Переговоры двух министров была продолжительными, подробными и в целом проходили в теплой атмосфере, несмотря на уже ощущавшуюся напряженность в отношениях между Россией и Западом вокруг Украины. Когда основная повестка переговоров была исчерпана, Ди Майо, по словам посла, решил, что встреча подходит к завершению.

«Он посмотрел на меня и сказал: “Господин посол, мне кажется, мы все обсудили, можно прощаться с министром Лавровым”, — рассказал Стараче.

Однако Лавров с полуулыбкой остановил итальянских собеседников. «Он сказал: “Нет, мы не закончили. Я должен вам кое-что сказать”, — передал Стараче слова российского министра.

«Дорогим итальянским друзьям» министр напомнил о жизни итальянцев в Крыму в разные исторические периоды: от колоний Генуи и Венеции на южном побережье полуострова в Средние века до переселенцев из Италии в XIX—XX вв.еках, в частности, выходцев из Апулии в районе Керчи.

«Дорогой Луиджи, приглашаю тебя посетить Керчь, и мы вместе соберем все сведения об итальянском присутствии в Крыму. Ты желанный гость в Крыму», — привел Стараче слова Лаврова\

После этого российский министр завершил встречу. Ди Майо сказал мне, что Лавров, и это видно, человек огромного политического опыта и к тому же с большим чувством юмора, — добавил дипломат.

Стараче охарактеризовал этот эпизод как одну из «вежливых и саркастических провокаций» Лаврова, отметив, что российский министр, по его мнению, понимал невозможность такой поездки. «Мы бы никогда не смогли принять его приглашение», — добавил собеседник агентства.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма«закрыт окончательно».

