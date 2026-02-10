Токаев дал новые полномочия Мурату Нуртлеу и Асету Иргалиеву

Координатором по работе с иностранными инвесторами стал помощник президента Мурат Нуртлеу, а советник президента Асет Иргалиев будет курировать работу с международными финансовыми институтами.
В ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что объем прямых иностранных инвестиций с 2022 года превысил $84 млрд, однако темпы их привлечения остаются недостаточными. По его словам, необходима целостная стратегия привлечения новых качественных инвестиций для создания современных высокотехнологичных производств.
По словам главы государства, в Казахстане имеется ряд инвестиционно привлекательных направлений, таких как редкоземельные металлы, нефтегазохимия, цифровая инфраструктура, возобновляемые источники энергии, транспорт, агропереработка. Инвесторы из западных и других развитых стран проявляют высокий интерес к реализации таких проектов в Казахстане.
«Однако, откровенно говоря, привлечению качественных инвестиций препятствуют сложившиеся подходы к работе с инвесторами, которые усиливают бюрократию и ведут к дублированию функций. В прошлогоднем Послании я особо остановился на этом вопросе. Необходимо отказаться от неэффективных практик. Следует сформировать цельную и согласованную систему взаимодействия между ведомствами на базе единого центра координации и принятия решений», — отметил президент.
По словам Токаева, инвестштаб эффективно работает благодаря Роману Скляру. В этой работе многое зависит от первых руководителей, которые должны обеспечить эффективную реализацию инвестпроектов. Нужно сопровождать инвесторов и после запуска проектов через регулярный мониторинг и устранение административных барьеров.
«Я назначил специального помощника, который будет заниматься вопросами инвестиций. Иностранные и отечественные инвесторы могут обращаться по всем возникающим вопросам к Мурату Нуртлеу как к Focal point (прим. — координационный центр). Что касается международных финансовых институтов, то за постоянную связь с ними будет отвечать председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам — советник президента Асет Иргалиев», — добавил Токаев.
В ходе обсуждения проблем привлечения инвестиций Токаев также резко раскритиковал руководителей национальных компаний и фонда «Самрук-Казына» за избыточный штат так называемых «левобережных» управленцев, которые, по его словам, часто бездельничают в рабочее время.