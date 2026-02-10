Токаев кабмину: Надо действовать на опережение, времени на раскачку нет

«В заключение хочу еще раз подчеркнуть: перед нами стоят масштабные и важные задачи. Надо действовать на опережение. Времени на раскачку нет. Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их реализовать. Рассматриваемые сегодня вопросы уже поднимались ранее, в частности, в Послании и на Национальном курултае. Мы прекрасно понимаем, что не cтоит рассчитывать на то, что члены Правительства или “эксперты” предложат способы быстро решить стоящие перед экономикой проблемы», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.