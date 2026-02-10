Ричмонд
Токаев кабмину: Надо действовать на опережение, времени на раскачку нет

Астана. 10 февраля. КазТАГ — Надо действовать на опережение, времени на раскачку нет, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Источник: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

«В заключение хочу еще раз подчеркнуть: перед нами стоят масштабные и важные задачи. Надо действовать на опережение. Времени на раскачку нет. Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их реализовать. Рассматриваемые сегодня вопросы уже поднимались ранее, в частности, в Послании и на Национальном курултае. Мы прекрасно понимаем, что не cтоит рассчитывать на то, что члены Правительства или “эксперты” предложат способы быстро решить стоящие перед экономикой проблемы», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Президент подчеркнул, что Казахстан должен быть конкурентоспособной страной.

«Только это откроет нам путь к процветанию. Ключевые приоритеты остаются неизменными — это повышение доходов и улучшение качества жизни населения. Правительство, центральные и местные исполнительные органы должны всецело осознавать свою ответственность. Первостепенная задача правительства — это оптимизация процесса принятия смелых и обоснованных решений. Нужно трудиться во благо страны и в интересах граждан. Каждое поручение должно исполняться своевременно и качественно. И самое важное: мы должны видеть реальные, ощутимые результаты, которые приносят пользу нашей стране», — заключил глава государства.

Ранее на заседании Токаев заявил, что никто не ставит задачу перечеркнуть значение действующей Конституции.

Глава государства потребовал оставить в прошлом имитацию активной деятельности, а также срочно переломить неблагоприятную ситуацию по инфляции.

Кроме того, президент отметил, что предстоит большая работа по перезагрузке экономической и финансовой политики. Он дал задания налоговикам по маркетплейсам, банкам и администрированию, а также поручения по борьбе с утечкой персональных данных.

Токаев раскритиковал оправдания чиновников через обещания цифровизации и поручил сосредоточиться на построении цифрового государства.

Глава государства также подчеркнул, что лишь 5% занимает сектор страхования в финансовой системе Казахстана, а системообразующие банки вопреки огромной госпомощи продавались за $1.

Токаев дал кабмину месяц по мерам в рамках указа по либерализации экономики. Он также отметил, что около 40% ВВП и 70% всех инвестиций в основной капитал приходится на малый и средний бизнес.

Между тем, по словам президента, экспорт продукции обрабатывающей промышленности в Казахстане снизился на 2,7%.

Глава государства заявил и о подрыве доверия к принимаемым решениям.

Большие вопросы у президента появились и к эффективности расходов на социальную сферу — он намерен лично контролировать ход следствия.

Токаев также обозначил задачи в области энергетики, а также заявил, что текущая модель работы СЭЗ полностью себя исчерпала.

Президент также отметил сложную ситуацию в нефтяной отрасли.

Кроме того, глава государства посоветовал инвесторам обращаться напрямую к Мурату Нуртлеу. Между тем, по его мнению, Алатау должен стать опорным проектом нового инвестиционного цикла.

Токаев заявил о негативной тенденции по переговорам на высшем уровне.

Президент сообщил, что в ряде регионов есть вероятность паводков и последующей засухи, и дал поручения по борьбе с «теневыми» схемами в сельском хозяйстве.

Глава государства также поставил перед правительством ряд задач в области логистики и развития транспортного потенциала страны.