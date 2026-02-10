«В целом сохранение памяти о борьбе с нацизмом особенно важно для недопущения возрождения человеконенавистнической идеологии в любых форматах, в любых проявлениях», — сказал он.
В этом году отмечается 80-летие завершения Нюрнбергского трибунала, на котором история вынесла окончательный вердикт военным преступникам Третьего рейха, виновным в геноциде народов бывшего Советского Союза.
«Продолжим работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались незыблемыми и чтобы никогда преступления, которые были навеки осуждены, не повторялись нигде — будь то на Украине или в различных частях Европы», — отметил министр.
Лавров 9 февраля заявил, что «нацистские основы» на Украине должны быть ликвидированы, поскольку это является условием обеспечения безопасности Российской Федерации.