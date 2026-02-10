Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров заявил о попытках придать нацизму приемлемый вид в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе сегодня предпринимаются попытки придать нацизму «приемлемый вид». Об этом 10 февраля он сообщил на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам ветеранов МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника.

Источник: Известия

«В целом сохранение памяти о борьбе с нацизмом особенно важно для недопущения возрождения человеконенавистнической идеологии в любых форматах, в любых проявлениях», — сказал он.

В этом году отмечается 80-летие завершения Нюрнбергского трибунала, на котором история вынесла окончательный вердикт военным преступникам Третьего рейха, виновным в геноциде народов бывшего Советского Союза.

«Продолжим работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались незыблемыми и чтобы никогда преступления, которые были навеки осуждены, не повторялись нигде — будь то на Украине или в различных частях Европы», — отметил министр.

Лавров 9 февраля заявил, что «нацистские основы» на Украине должны быть ликвидированы, поскольку это является условием обеспечения безопасности Российской Федерации.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше