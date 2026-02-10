Какие военные базы США может атаковать Иран в ответ на нападение

По оценке Iran Watch, Иран обладает значительным арсеналом баллистических ракет. В наличии у армии республики около 200 пусковых установок и 1500 ракет малой и средней дальности, в том числе Sejjil и Khorramshahr-4, способных поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров, пишет RTVI.