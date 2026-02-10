Какие военные базы США может атаковать Иран в ответ на нападение

По оценке Iran Watch, Иран обладает значительным арсеналом баллистических ракет. В наличии у армии республики около 200 пусковых установок и 1500 ракет малой и средней дальности, в том числе Sejjil и Khorramshahr-4, способных поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров, пишет RTVI.
Как пишет издание, Иран имеет возможность атаковать американские базы в Сирии, Ираке, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Омане и Бахрейне. В водах последнего базируется Пятый флот ВМС США.
В Кувейте располагается сразу несколько военных объектов Пентагона, в том числе база Кэмп-Фариджан, где сосредоточены силы ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты, и аэродром Али-аль-Салем.
В ОАЭ действует авиабаза США Аль-Дафра. В Катаре до 10 тысяч американских военных несут службу на базе Аль-Удейд.
Еще одна авиабаза — Инджирлик, находится на юге Турции. Там сосредоточено ядерное оружие Пентагона. Вместе с американцами на базе дежурят турецкие летчики.
Ранее стало известно, что Иран анонсировал продолжение переговоров с США в непрямом формате. Об этом сообщил представитель МИДа страны Эсмаил Багаи.