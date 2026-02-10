Лукашенко раскрыл, какое решение принял с учетом специальной военной операции РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса, которое проходит 10 февраля, раскрыл, какое решение принял с учетом специальной военной операции России. Подробности приводит БелТА.
Глава государство пояснил, что в современных условиях самодостаточным может считаться только то государство, которое может обеспечить свою безопасность в военной сфере. Он также рассказал, о чем давно предупреждал белорусов:
— Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность.
Александр Лукашенко отреагировал и на наращивание военной компоненты у границ Беларуси:
— Наращивание военной компоненты у наших границ, особенно со стороны Польши, нас не просто настораживает. Мы понимаем, что это просто так не делается.
Президент обратил внимание, что просто так деньги на танки и боеприпасы не тратят. Вместе с тем глава Беларуси добавил, что им в свое время было принято решение с учетом специальной военной операции России заняться укреплением обороноспособности Беларуси в еще более серьезных масштабах.