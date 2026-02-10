Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко раскрыл, какое решение принял с учетом специальной военной операции РФ

Лукашенко сказал, что его настораживает.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса, которое проходит 10 февраля, раскрыл, какое решение принял с учетом специальной военной операции России. Подробности приводит БелТА.

Глава государство пояснил, что в современных условиях самодостаточным может считаться только то государство, которое может обеспечить свою безопасность в военной сфере. Он также рассказал, о чем давно предупреждал белорусов:

— Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность.

Александр Лукашенко отреагировал и на наращивание военной компоненты у границ Беларуси:

— Наращивание военной компоненты у наших границ, особенно со стороны Польши, нас не просто настораживает. Мы понимаем, что это просто так не делается.

Президент обратил внимание, что просто так деньги на танки и боеприпасы не тратят. Вместе с тем глава Беларуси добавил, что им в свое время было принято решение с учетом специальной военной операции России заняться укреплением обороноспособности Беларуси в еще более серьезных масштабах.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше