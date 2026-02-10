В Кабмине Татарстана опровергли слухи об отставке мэра Казани Ильсура Метшина

Как заявили в правительстве республики, эта информация не соответствует действительности. Уточняется, что фейковые сообщения рассылались якобы от имени заместителя руководителя пресс-службы раиса региона. Аккаунт, с которого велась рассылка, оказался поддельным. Так, фото для профиля было взято с официального сайта главы республики, а номер телефона, вероятно, — из открытых источников.