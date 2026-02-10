Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил имевшие место контакты между Москвой и Парижем.

Источник: © РИА Новости

«Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне, как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше