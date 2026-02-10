ИИ и «чистый уголь»: что еще поручил Токаев правительству в сфере энергетики

АСТАНА, 10 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил о поручениях по энергетике на расширенном заседании правительства, в том числе о Национальном проекте «чистой угольной генерации», которую правительство должно принять в течение двух месяцев после Курултая.
«Успешный опыт в этом направлении показывает Китай, который начал строительство 85 энергоблоков на “чистом угле” суммарной мощностью 55 гигаватт. Это составляет порядка 90% от вводимых угольных энергоисточников в мире», — отметил Токаев.
По его словам, сосед Казахстана «действует прагматично, обеспечивая энергетическую безопасность и рост своей экономики».
Свыше $16,2 млрд понадобится на модернизацию изношенных мощностей — Минэнерго.
Другим примером президент назвал США, где также решили перейти к политике использования угля и освоения угольных месторождений.
Накануне Минэнерго Казахстана представило концепцию развития генерации на «чистом» угле.
Кроме того, Токаев напомнил, что Кабмину до конца 2027 года поручается завершить реализацию проектов по развитию электрической сети Южной зоны и объединению энергосистемы Западной зоны с Единой национальной энергосистемой.
Строительство трех ТЭЦ в Казахстане будет контролировать министерство энергетики.
В то же время, признал президент, без современных цифровых решений невозможно обеспечить рациональное использование электроэнергии и устойчивую работу энергосистемы.
«Необходимо безотлагательно внедрить онлайн-мониторинг с применением искусственного интеллекта», — потребовал глава государства.