ИИ и «чистый уголь»: что еще поручил Токаев правительству в сфере энергетики

АСТАНА, 10 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил о поручениях по энергетике на расширенном заседании правительства, в том числе о Национальном проекте «чистой угольной генерации», которую правительство должно принять в течение двух месяцев после Курултая.