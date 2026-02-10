В статье говорится, что в феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев друг за другом, чтобы убедить украинские власти продолжать боевые действия — ценой уничтожения украинского народа. Это, как считает Поджи, было необходимо для того, чтобы подорвать шаткий переговорный процесс, второй раунд которого состоялся 4 и 5 февраля в Абу-Даби.
Рютте 3 февраля заверил Владимира Зеленского, что, как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня, на украинскую землю прибудет военный контингент «коалиции желающих», против чего выступает Россия. А Туск 5 февраля пообещал продолжить поставлять артиллерийские снаряды и бронетехнику, чтобы Киев мог «продолжить воевать».
Европейские страны НАТО пытаются создать препятствия для переговоров по урегулированию конфликта, из которых группа ЕС-НАТО самоустранилась.
Поэтому Зеленский, черпая силы из заверений европейских партнеров, заявляет, что Киев не пойдет на территориальные или иные уступки и, несмотря на требования России, будет содержать армию численностью 800 000 военнослужащих. В благодарность Туск посулил ему существенную помощь: 48-й пакет примерно на 48 млн евро, а также передачу Украине ракет и истребителей МиГ-29. Очевидно же — «ради мира», иронизирует Поджи.
Зеленский после уговоров Рютте и Туска незамедлительно подчинился: в Москве 6 февраля было совершено покушение на российского генерала Владимира Алексеева, которое едва не стоило ему жизни.
Ясно, что переговоры с Киевом сейчас безнадежны, считает Поджи.
Он добавил, что Киев затягивает переговоры и одновременно «переносит войну на российскую территорию». Вот как «евроатлантические канцелярии» работают над достижением мира, заключает Поджи.