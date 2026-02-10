Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

L"Antidiplomatico: европейские лидеры заманивают Киев в «ловушку»

В Брюсселе, Варшаве, Берлине, Париже и Лондоне по-прежнему пытаются сорвать мирные переговоры по Украине. С одной стороны, Киев заманивают в «ловушку добровольного участия», с другой — финансируют продолжение боевых действий, считает Фабрицио Поджи, колумнист итальянского онлайн-издания L'Antidiplomatico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что в феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев друг за другом, чтобы убедить украинские власти продолжать боевые действия — ценой уничтожения украинского народа. Это, как считает Поджи, было необходимо для того, чтобы подорвать шаткий переговорный процесс, второй раунд которого состоялся 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Рютте 3 февраля заверил Владимира Зеленского, что, как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня, на украинскую землю прибудет военный контингент «коалиции желающих», против чего выступает Россия. А Туск 5 февраля пообещал продолжить поставлять артиллерийские снаряды и бронетехнику, чтобы Киев мог «продолжить воевать».

Европейские страны НАТО пытаются создать препятствия для переговоров по урегулированию конфликта, из которых группа ЕС-НАТО самоустранилась.

Лидеры Евросоюза, по мнению Поджи, не хотят мира — они «жаждут крови», на которой обогащаются торговцы оружием. Зеленский, в свою очередь, заинтересован в продолжении конфликта, чтобы любой ценой удержаться у власти.

Поэтому Зеленский, черпая силы из заверений европейских партнеров, заявляет, что Киев не пойдет на территориальные или иные уступки и, несмотря на требования России, будет содержать армию численностью 800 000 военнослужащих. В благодарность Туск посулил ему существенную помощь: 48-й пакет примерно на 48 млн евро, а также передачу Украине ракет и истребителей МиГ-29. Очевидно же — «ради мира», иронизирует Поджи.

Зеленский после уговоров Рютте и Туска незамедлительно подчинился: в Москве 6 февраля было совершено покушение на российского генерала Владимира Алексеева, которое едва не стоило ему жизни.

Ясно, что переговоры с Киевом сейчас безнадежны, считает Поджи.

Члены НАТО цепляются за «уникальную возможность победить Россию руками Украины», откровенно признал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус на форуме по безопасности в Киеве.

Он добавил, что Киев затягивает переговоры и одновременно «переносит войну на российскую территорию». Вот как «евроатлантические канцелярии» работают над достижением мира, заключает Поджи.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше