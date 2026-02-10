В статье говорится, что в феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев друг за другом, чтобы убедить украинские власти продолжать боевые действия — ценой уничтожения украинского народа. Это, как считает Поджи, было необходимо для того, чтобы подорвать шаткий переговорный процесс, второй раунд которого состоялся 4 и 5 февраля в Абу-Даби.