Премьер Грузии упрекнул ЕС в игнорировании из-за России

Кобахидзе уточнил, что европейские лидеры заявляют о необходимости ведения переговоров с Москвой, но до сих пор не восстановили отношения с Тбилиси, которые ранее поставили на паузу из-за якобы пророссийского настроя властей Грузии. «Это двойные стандарты», — цитирует грузинского премьер-министра «Интерфакс».