Премьер Грузии упрекнул ЕС в игнорировании из-за России

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что стремление Евросоюза возобновить диалог с Россией и одновременное пренебрежение контактами с грузинскими властями свидетельствует о применении Брюсселем политики двойных стандартов, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Кобахидзе уточнил, что европейские лидеры заявляют о необходимости ведения переговоров с Москвой, но до сих пор не восстановили отношения с Тбилиси, которые ранее поставили на паузу из-за якобы пророссийского настроя властей Грузии. «Это двойные стандарты», — цитирует грузинского премьер-министра «Интерфакс».

Глава правительства выразил надежду, что после возобновления контактов с Москвой Брюссель вспомнит про Тбилиси.

Контакты между Евросоюзом и Грузией были «заморожены» в 2024 году, когда на выборах в парламенте большинство голосов набрала правящая партия «Грузинская мечта». В ЕС ее называют политической силой, поддерживающей Москву.

