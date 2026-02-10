Премьер Грузии упрекнул ЕС в игнорировании из-за России

Кобахидзе уточнил, что европейские лидеры заявляют о необходимости ведения переговоров с Москвой, но до сих пор не восстановили отношения с Тбилиси, которые ранее поставили на паузу из-за якобы пророссийского настроя властей Грузии. «Это двойные стандарты», — цитирует грузинского премьер-министра «Интерфакс».
Глава правительства выразил надежду, что после возобновления контактов с Москвой Брюссель вспомнит про Тбилиси.
Контакты между Евросоюзом и Грузией были «заморожены» в 2024 году, когда на выборах в парламенте большинство голосов набрала правящая партия «Грузинская мечта». В ЕС ее называют политической силой, поддерживающей Москву.