Защита России после истечения ДСНВ и планы США на весь мир. Заявления Лаврова

Ситуация с истечением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) показывает, что главными союзниками России являются армия, флот и воздушно-космические силы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.
Он отметил, что детали, обсуждаемые военными на переговорах по Украине, многогранны и значительны, они требуют детальнейшей проработки. По словам Лаврова, Россия убеждена, что США слышат ее аргументы по украинскому конфликту.
ТАСС собрал основные заявления главы МИД.
Антироссийская политика США
Россия только «за» развивать сотрудничество с США, в этом есть интерес и у ведущих деятелей команды президента: «Там есть интерес и у бизнеса, и у деятелей, которые играют ведущую роль, в том числе у президента Дональда Трампа, как мы понимаем».
Практические шаги США на российском направлении за последний год показывают, что стороны движутся «не в том направлении».
Трамп контактировал со всеми странами, покупающими нефть и газ у России, он хочет «завладеть рынком энергоносителей в мировом масштабе».
Ведущие позиции России в сфере ядерной энергетике «бросают вызов» США, американцы хотят это изменить.
ДСНВ
- Ситуация с истечением ДСНВ показывает, что главными союзниками России «остаются армия, флот и теперь воздушно-космические силы». Российские вооруженные силы «абсолютно надежно гарантируют» безопасность страны.
- «Наши противники знают о том, что при их попытке заниматься какими-то агрессивными действиями, подрывать наш суверенитет, они могут получить абсолютно неприемлемый для них ответ. Это основы ядерного сдерживания, которые всегда были».
- Россия не ожидает, что еще будет какой-то ответ США на предложение президента РФ Владимира Путина сохранить ограничения по ДСНВ: «А ответа и не будет больше».
- Принципы Договора СНВ были разрушены при президенте США Джо Байдене, теперь же договора «просто больше нет». Истечение ДСНВ не стоит «так драматизировать», поскольку он «не действовал последние три года».
- Россия будет следить за действиями США после истечения ДСНВ, но будет «с полной ответственностью относиться к этой ситуации» и не станет делать шагов к эскалации.
- Долгосрочные договоренности в сфере стратегической стабильности «трудно себе представить» без учета потенциалов Великобритании и Франции.
Украинское урегулирование
- Замена формата второго раунда переговоров в Абу-Даби с двустороннего, как изначально планировалось, на трехсторонний, с участием американцев, не связана с какими-либо «серьезными причинами».
- Любой мирный договор по Украине должен содержать пункты об устранении первопричин конфликта, иначе они не будут ликвидированы: «Первопричины никуда не исчезнут, если мы не учтем задачу их ликвидации в любом мирном договоре».
- США «готовы содействовать урегулированию на Украине именно путем устранения первопричин».
- Европа по разным каналам пытается установить контакты с Россией по Украине, однако «ничего нового» по ним «не поступает».
- Рассматриваемые военными на переговорах по украинскому кризису детали урегулирования «многогранны, значительны», они требуют детальнейшей проработки: «Когда США заставят свою “клиентуру” и на Украине, и в Европе вести себя прилично, то механизмы контроля за тем, как это будет выполняться, потребуют тщательного согласования, в том числе и в первую очередь по линии военных».
- Москва убеждена, что Вашингтон слышит аргументы России по конфликту на Украине: «Убежден, что американцы наши аргументы слышат».
- Власти европейских стран и Владимир Зеленский пытаются «сбить с панталыку» американских переговорщиков и используют в своих целях оппозицию внутри США.
- Тот факт, что Трамп признал интересы России в нерасширении Североатлантического альянса — «это огромный шаг»: «Больше никто из западных деятелей такого не произнес, а он это неоднократно подтверждал».
Враждебность Европы
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны страны Борис Писториус официально призвали «быть готовыми к войне против России», они не могут удержаться от антироссийской риторики: «Им по-прежнему “неймется”.
Гарантии безопасности
- Все обсуждавшиеся в 2022 году в Стамбуле с Украиной гарантии безопасности сегодня оказались перечеркнуты: “Ничего не было сделано, когда мы через пару недель после начала специальной военной операции согласились с украинским предложением в Стамбуле в апреле 2022 года. Там тоже центральное место занимали гарантии безопасности. Документ был парафирован делегацией. Потом украинцев заставили, прежде всего, англичане, но думаю, там и европейцы “приложили руку”, от него отказаться”.
- Россия будет требовать конкретного ответа от Запада, “кому и ради чего” даются гарантии безопасности на Украине.
- Разрешить украинский конфликт на основе “лукавой линии” Европы с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности нельзя.
Противостояние США с миром
- США не стремятся поделить мир на зоны влияния, они хотят продвигать свои интересы на всем земном шаре: “У США есть интересы, и именно они будут главными для практических действий Вашингтона”.
- Вашингтон особо не скрывает, что стремится решить проблемы в Европе, чтобы сконцентрироваться “на противодействии Китаю”.
- Трамп заставил европейцев поутихнуть, отказавшись ставить “на первое место обеспечение интересов безопасности Европы”.