Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 10 февраля: главное

Конкретных дат нового раунда переговоров на уровне экспертов по урегулированию на Украине пока нет, но Кремль рассчитывает, что контакты вскоре возобновятся.
Но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет скоро.
Из стран Европы только Франция предложила возобновить диалог. Другие страны ЕС не проявляли инициативу.
Кремль обратил внимание на заявления Макрона о необходимости восстановления отношений, Москве они импонируют.
Москва давно говорила, что низводить отношения РФ и Франции до нулевого уровня контрпродуктивно и вредно для всех сторон.
Москва действительно ведет контакты с Парижем, которые при желании позволят достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне.
Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, что, по нашему мнению, по нашей убежденности, может способствовать решению самых актуальных, самых сложных проблем. Сами по себе они не решатся, и конфронтация не поможет их решить.
Режим нераспространения ядерного оружия — это краеугольный камень мировой безопасности.
Только ответственное поведение ядерных стран позволит не допустить возникновения в мире гонки с распространением атомного оружия.
Считаем, что все страны «ядерного клуба» будут вести себя ответственным образом, чтобы не дать ни малейшего повода и не допустить каких-либо проявлений ядерной гонки.
Москва обратила внимание на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о возможности вступления Анкары в ядерную гонку в случае появления такого оружия у Тегерана.
10 февраля Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор.
Также во вторник глава государства примет с докладом вице-премьера Татьяну Голикову.