Захарова сравнила заявления посла Франции и хамство Макрона

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Разница между миролюбивыми заявлениями посла Франции в РФ Николя де Ривьера и хамством президента страны Эммануэля Макрона напоминает о народной мудрости про волков в овечьей шкуре, хотя вместо волка под шкурой могут быть и бараны, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В интервью «России 24» она напомнила, что прибывший в Москву в 2025 году посол Франции говорил о намерении налаживать отношения между странами и явно имел мандат на это. При этом Макрон постоянно угрожает и хамит России, указала Захарова. Сочетать деструктивное поведение и попытки найти место для продвижения своих интересов невозможно, подчеркнула она.

«С другой стороны, у нас и не только у нас есть специальное выражение для этого — волк в овечьей шкуре. Правда, у меня ощущение, что у них под овечьей шкурой давно не волки, а бараны, учитывая, что они заявляют и делают. Посмотрите, какая ситуация в Западной Европе, до чего они себя довели», — указала Захарова.

