Захарова сравнила заявления посла Франции и хамство Макрона

«С другой стороны, у нас и не только у нас есть специальное выражение для этого — волк в овечьей шкуре. Правда, у меня ощущение, что у них под овечьей шкурой давно не волки, а бараны, учитывая, что они заявляют и делают. Посмотрите, какая ситуация в Западной Европе, до чего они себя довели», — указала Захарова.