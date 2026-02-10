Захарова сравнила заявления посла Франции и хамство Макрона

В интервью «России 24» она напомнила, что прибывший в Москву в 2025 году посол Франции говорил о намерении налаживать отношения между странами и явно имел мандат на это. При этом Макрон постоянно угрожает и хамит России, указала Захарова. Сочетать деструктивное поведение и попытки найти место для продвижения своих интересов невозможно, подчеркнула она.
«С другой стороны, у нас и не только у нас есть специальное выражение для этого — волк в овечьей шкуре. Правда, у меня ощущение, что у них под овечьей шкурой давно не волки, а бараны, учитывая, что они заявляют и делают. Посмотрите, какая ситуация в Западной Европе, до чего они себя довели», — указала Захарова.