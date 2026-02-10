Yle: Запад на десять лет отстает от российского военного потенциала в Арктике

При этом Хабек подчеркнул, что поворотным моментом для изменения ситуации с обороной Арктики стало начало военного конфликта на Украине в феврале 2022 года. «Сейчас все, включая американцев, вкладывают огромные средства в оборону и укрепление северных рубежей. Но, чтобы построить ледоколы, особенно те, которые можно задействовать в военных целях, необходимо время», — добавил он.