Yle: Запад на десять лет отстает от российского военного потенциала в Арктике

Недавно высокопоставленные дипломаты и военные эксперты Северной Европы опровергли слова Трампа о том, что воды Гренландии «кишат» российскими и китайскими подводными лодками. На их взгляд, гораздо большую угрозу для стран НАТО представляют российские и китайские корабли вблизи Аляски, которая, согласно статье, выступает для России и Китая «входными воротами» в Арктику.
У США, как напоминает он, есть всего один ледокол, который едва ли можно назвать рабочим, тогда как Китай получил уже четыре ледокола, пятый — на подходе.
Эксперт полагает, что для сдерживания России в Арктике Трампу стоит сосредоточиться на Норвегии, Швеции и Финляндии, а не на Дании и Гренландии.
В финском и норвежском Заполярье, на границе с Россией, мы живем по соседству с большинством российских ядерных вооружений… Поэтому в стратегическом плане наша часть Арктики гораздо важнее.
Эстхаген также предлагает США укрепить безопасность на Аляске за счет расширения радаров и систем наблюдения, а также за счет размещения в штате дополнительных истребителей. На его взгляд, ключевую роль в решении проблем безопасности в регионе должна играть Береговая охрана США, которой бы пригодились новые ледоколы.
Роберт Хабек, старший научный сотрудник Датского института международных исследований, отмечает, что Запад значительно уступает России в военном потенциале в Арктике.
Русские расширили свои возможности на Севере на десять лет раньше европейцев. Если сравнить наш военный потенциал и то, что Россия вложила в Северный флот в Мурманске, то станет ясно, как сильно мы отстаем.
При этом Хабек подчеркнул, что поворотным моментом для изменения ситуации с обороной Арктики стало начало военного конфликта на Украине в феврале 2022 года. «Сейчас все, включая американцев, вкладывают огромные средства в оборону и укрепление северных рубежей. Но, чтобы построить ледоколы, особенно те, которые можно задействовать в военных целях, необходимо время», — добавил он.