Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Yle: Запад на десять лет отстает от российского военного потенциала в Арктике

Президенту США Дональду Трампу следует сосредоточиться не на Гренландии, а на Аляске и Арктике. Такие мнения экспертов приводятся в статье финского издания Yle.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Недавно высокопоставленные дипломаты и военные эксперты Северной Европы опровергли слова Трампа о том, что воды Гренландии «кишат» российскими и китайскими подводными лодками. На их взгляд, гораздо большую угрозу для стран НАТО представляют российские и китайские корабли вблизи Аляски, которая, согласно статье, выступает для России и Китая «входными воротами» в Арктику.

По мнению Андреаса Эстхагена, директора по исследованиям норвежского Института Фритьофа Нансена, США последние 20 лет уделяют недостаточно внимания вопросам обороны Аляски.

У США, как напоминает он, есть всего один ледокол, который едва ли можно назвать рабочим, тогда как Китай получил уже четыре ледокола, пятый — на подходе.

Эксперт полагает, что для сдерживания России в Арктике Трампу стоит сосредоточиться на Норвегии, Швеции и Финляндии, а не на Дании и Гренландии.

В финском и норвежском Заполярье, на границе с Россией, мы живем по соседству с большинством российских ядерных вооружений… Поэтому в стратегическом плане наша часть Арктики гораздо важнее.

Андреас Эстхаген
директор по исследованиям Института Фритьофа Нансена

Эстхаген также предлагает США укрепить безопасность на Аляске за счет расширения радаров и систем наблюдения, а также за счет размещения в штате дополнительных истребителей. На его взгляд, ключевую роль в решении проблем безопасности в регионе должна играть Береговая охрана США, которой бы пригодились новые ледоколы.

Роберт Хабек, старший научный сотрудник Датского института международных исследований, отмечает, что Запад значительно уступает России в военном потенциале в Арктике.

Русские расширили свои возможности на Севере на десять лет раньше европейцев. Если сравнить наш военный потенциал и то, что Россия вложила в Северный флот в Мурманске, то станет ясно, как сильно мы отстаем.

Роберт Хабек
сотрудник Датского института международных исследований

При этом Хабек подчеркнул, что поворотным моментом для изменения ситуации с обороной Арктики стало начало военного конфликта на Украине в феврале 2022 года. «Сейчас все, включая американцев, вкладывают огромные средства в оборону и укрепление северных рубежей. Но, чтобы построить ледоколы, особенно те, которые можно задействовать в военных целях, необходимо время», — добавил он.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше