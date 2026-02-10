Эксперт раскрыл цель поездки Вэнса в Закавказье

Политолог считает, что визит вице-президента США Вэнса в Армению и Азербайджан в целом укладывается в американскую внешнеполитическую стратегию Дональда Трампа.
Основной приоритет Трампа со времен первого срока — противостояние Китаю, поясняет Наумов в своем телеграм-канале. Сегодня политическая и экономическая активность Китая на Южном Кавказе возрастает. Ярким примером служат прошлогодние переговоры о строительстве крупного торгового порта в Анаклии. Также Трамп стремиться использовать охлаждение отношений России с Арменией и Азербайджаном для усиления влияния США в регионе.
Кроме того, для этого усиления есть мощный импульс, поскольку в прошлом году именно в Вашингтоне было парафировано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, разработан проект «дороги Трампа» (Зангезурский коридор) и в отношении США при Трампе есть значительный кредит доверия и доброй воли. Так что усиление роли США на Южном Кавказе для Трампа выгодно — это возможность и заработать деньги, и дать отпор Китаю.
Аналитик считает, что Азербайджан будет стараться получить как можно больше экономических выгод, и постарается не дать США усилить Армению в военном плане и бросить вызов военному доминированию Баку в регионе.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита на Кавказ планирует обсудить в Баку вопросы военно-технического сотрудничества, а в Ереване — соглашения в сфере мирного атома.