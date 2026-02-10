Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл цель поездки Вэнса в Закавказье

Усиление роли США на Южном Кавказе для американского президента Дональда Трампа выгодно тем, что это возможность и заработать деньги, и дать отпор Китаю. Об этом пишет американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог считает, что визит вице-президента США Вэнса в Армению и Азербайджан в целом укладывается в американскую внешнеполитическую стратегию Дональда Трампа.

Основной приоритет Трампа со времен первого срока — противостояние Китаю, поясняет Наумов в своем телеграм-канале. Сегодня политическая и экономическая активность Китая на Южном Кавказе возрастает. Ярким примером служат прошлогодние переговоры о строительстве крупного торгового порта в Анаклии. Также Трамп стремиться использовать охлаждение отношений России с Арменией и Азербайджаном для усиления влияния США в регионе.

Кроме того, для этого усиления есть мощный импульс, поскольку в прошлом году именно в Вашингтоне было парафировано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, разработан проект «дороги Трампа» (Зангезурский коридор) и в отношении США при Трампе есть значительный кредит доверия и доброй воли. Так что усиление роли США на Южном Кавказе для Трампа выгодно — это возможность и заработать деньги, и дать отпор Китаю.

Алексей Наумов
эксперт Российского совета по международным делам

Аналитик считает, что Азербайджан будет стараться получить как можно больше экономических выгод, и постарается не дать США усилить Армению в военном плане и бросить вызов военному доминированию Баку в регионе.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита на Кавказ планирует обсудить в Баку вопросы военно-технического сотрудничества, а в Ереване — соглашения в сфере мирного атома.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше