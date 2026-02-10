Эксперт раскрыл цель поездки Вэнса в Закавказье

Кроме того, для этого усиления есть мощный импульс, поскольку в прошлом году именно в Вашингтоне было парафировано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, разработан проект «дороги Трампа» (Зангезурский коридор) и в отношении США при Трампе есть значительный кредит доверия и доброй воли. Так что усиление роли США на Южном Кавказе для Трампа выгодно — это возможность и заработать деньги, и дать отпор Китаю.