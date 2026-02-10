Несколько слов об украинском тезисе «довести потери русских до 50 тысяч в месяц». Провозгласить очередной лозунг не составляет большого труда. Проблемы, как обычно, возникают с реализацией. В ходе боевых действий ВСУ несут немалые потери, и зачастую значительно большие, чем ВС РФ. К примеру, в течение прошлого года в результате обменов телами убитых бойцов Киеву было отдано почти 15,5 тыс. тел. За то же время от Киева получено 429 тел. Соотношение 36 к 1. И хотя к прямой статистике по убитым и раненым и разнице в потерях это имеет лишь косвенное отношение, но на некоторые размышления все же наводит.