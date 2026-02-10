Полковник Ходаренок: к весне ситуация для Украины изменится не в лучшую сторону

На Украине ждут весну и верят, что с приходом тепла ситуация для Киева в энергетике и на фронтах улучшится. В частности, депутат Верховной рады Роман Костенко полагает, что весной у Киева получится «остановить российские войска на поле боя», «довести их потери до 50 тысяч в месяц» и «сбивать 80−90 процентов дронов». Почему это не так и что принесет весна Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Украина сейчас находится в невыгодном положении для переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией, их следует отложить до весны. Такое мнение высказал секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко.
Депутат полагает, что к весне ситуация изменится и тогда Киев сможет выдвигать свои требования. Однако, по его мнению, для изменения переговорной позиции необходимо добиться нескольких целей: «остановить российские войска на поле боя», «довести их потери до 50 тысяч в месяц» и «сбивать 80−90 процентов дронов».
Что принесет весна?
Начнем разбираться с тезисами депутата по пунктам. Первое — «к весне ситуация изменится». Многие на Украине полагают, что с повышением температуры окружающего воздуха катастрофическая обстановка в сфере ЖКХ городов-миллионников существенно улучшится. Типа «пережили морозы — и слава Богу». Однако не факт, что это улучшение произойдет на самом деле.
Ведь перебои с подачей электроэнергии — это не только отопление. Это подача воды, работа систем канализации и очистных сооружений. И отсутствие электричества в мегаполисе летом, к примеру, в 30-градусную жару может привести к куда как худшим последствиям, чем прекращение подачи энергии зимой.
В этом плане стоит только припомнить лондонское «Великое зловоние». Это случилось в столице Великобритании в июле и августе 1858 года. Необычайно жаркая погода привела к тому, что под палящим солнцем сточные воды, которые стекали в Темзу, начали бродить и испускать настолько отвратительный смрад, что в парламенте Соединенного Королевства занавески специально пропитывали хлорной известью, пытаясь таким образом победить зловонный запах. Великое зловоние было отмечено несколькими эпидемиями холеры и брюшного тифа, которые унесли немало жизней лондонцев.
Не исключено, что летом, в жаркую погоду нечто подобное «великому зловонию» будет отмечено и в трехмиллионном Киеве, если не будет восстановлена в полном объеме подача электроэнергии, функционирование систем канализации, отведения сточных вод и очистных сооружений. А вероятность благоприятного исхода для Киева в этой сфере, надо отметить, не так уж и велика. Так что ответ на вопрос «Станет ли легче?» весьма спорный.
Очередной контрнаступ?
Теперь о том, что необходимо «остановить российские войска на поле боя». Пока решить эту проблему у военно-политического руководства Киева так и не удалось. Части и соединения ВС РФ медленно, но верно продвигаются практически по всем направлениям и не собираются отдавать инициативу противнику. В последнее время участились слухи о предстоящем в ближайшее время очередном контрнаступе генерала Сырского. Но пока контратаки ВСУ так и не переросли в действия оперативного характера.
Несколько слов об украинском тезисе «довести потери русских до 50 тысяч в месяц». Провозгласить очередной лозунг не составляет большого труда. Проблемы, как обычно, возникают с реализацией. В ходе боевых действий ВСУ несут немалые потери, и зачастую значительно большие, чем ВС РФ. К примеру, в течение прошлого года в результате обменов телами убитых бойцов Киеву было отдано почти 15,5 тыс. тел. За то же время от Киева получено 429 тел. Соотношение 36 к 1. И хотя к прямой статистике по убитым и раненым и разнице в потерях это имеет лишь косвенное отношение, но на некоторые размышления все же наводит.
А как же дефицит ракет?
И, наконец, о намерении депутатов Верховной рады «сбивать 80−90 процентов дронов». Не так давно представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что главной проблемой Украины в начале 2026 года стал дефицит зенитных управляемых ракет и противоракет для ЗРК/ПРК. Он утверждал, что Украина расходует ракеты-перехватчики быстрее, чем они поступают от союзников Киева. На этом фоне намерение сбивать до 90% дронов выглядит более чем оптимистичным.
Что характерно, ни депутаты, ни представители военно-политического руководства в Киеве на данный момент так ясно и не сформулировали стратегические цели вооруженного противостояния с Россией. Борьба за независимость и свободу тут звучат как-то не совсем убедительно.
Похоже, цель вооруженного конфликта для Киева с учетом реалий сегодняшнего дня звучит следующим образом: «За 20 процентов территории Донбасса мы готовы угробить всю Украину, начиная от мужской части населения страны и заканчивая промышленностью, сельским хозяйством и инфраструктурой государства».
Вот об этом надо в первую очередь задуматься депутатам Верховной рады Украины, а не о том, что «к весне ситуация изменится». Если и изменится, то, скорее всего, далеко не в лучшую сторону для Киева.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),