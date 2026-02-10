Песков подтвердил и одобрил контакты между Москвой и Парижем

Инициатива о диалоге с Москвой и разговоры о «чрезвычайном положении» — лишь часть общей картины. Макрон связал внутреннюю уязвимость Европы с тем, что происходит по другую сторону Атлантики. В интервью журналистам в Елисейском дворце, в том числе Financial Times, он заявил, что ЕС теперь имеет дело с администрацией Дональда Трампа, «открыто антиевропейской», которая «проявляет презрение» к союзу и «желает его разделения на части». По оценке французского лидера, рассчитывать на автоматическую солидарность Вашингтона больше нельзя.