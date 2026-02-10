Ричмонд
Financial Post: в Турции задумались о создании собственного ядерного оружия

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник в интервью каналу CNN Turk заявил, что Турция обдумает возможность присоединения к региональной гонке ядерных вооружений, если такие вооружения появятся у других ближневосточных стран.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Ahmed/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения… Это может подтолкнуть страны, например имеющие непростые отношения с Ираном, обзавестись ядерным оружием. И тогда нам, вероятно, неизбежно придется присоединиться к этой гонке.

Хакан Фидан
глава МИД Турции

Ранее Турция обвинила Израиль в обладании ядерным арсеналом и заявила, что это подрывает региональную стабильность. При этом, как пишет канадское медиа-издание Financial Post, Анкара не хочет нарушать хрупкий баланс сил в регионе, который может спровоцировать ядерную конкуренцию.

По словам Фидана, разработку ядерного оружия «необходимо рассматривать в рамках более широкой картины». На его взгляд, это «стратегический вопрос высокого уровня». FP подчеркивает, что сейчас у Турции нет программы создания ядерного оружия и с 1980 года она является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Но Анкара, по словам Фидана, недовольна тем, что условия этого соглашения «не соблюдаются». Во-первых, по его словам, ядерные державы, подписавшие ДНЯО в 1967 году, сохранили за собой «ядерный статус» и не избавились от атомного оружия. Во-вторых, они не обеспечили другим странами трансфер технологий в сфере мирного атома.

Поэтому, по мнению министра, имеет место «ядерная несправедливость».

Сама же Турция разместила десятки единиц американского ядерного оружия на своей авиабазе Инджирлик в провинции Адана. Но ей запрещено перевозить или задействовать их, отмечает FP.